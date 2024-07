Die besiegte Furcht (2/2)

Die Hirten auf dem Feld fürchten sich, als der Engel des Herrn kommt. Aber die Furcht ist hier auf die Sünde in den Hirten zurückzuführen. Jesus möchte von dieser Furcht befreien. Wolfgang Wegert erklärt in seiner Predigt, was dies mit der Gottesfurcht zu tun hat und was es bedeutet gottesfürchtig zu sein.