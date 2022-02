Folge 1465 26 Minuten

Während uns Wartezeiten im Alltag zumeist recht ungelegen kommen, sollten wir mit ihnen im Glauben vorsichtig umgehen, sagt Wolfgang Wegert. Was Wartezeiten im Glauben sind und welche Folgen Ungeduld im Glauben haben kann, zeigt er in der heutigen Predigt am Beispiel des Abraham.