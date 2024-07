Wandelt im Geist (1/2)

So wandelt im Geist schreibt Paulus im Galaterbrief - doch was bedeute das? Kann jeder Christ im Geist wandeln oder nur manche und wie sieht in ein Leben aus, dass im Geist wandelt? In Einbezug von Galater 5, 16-26 beantwortet Wolfgang Wegert diese Fragen.