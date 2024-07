Der Sohn der Verheißung

Abraham in der Bibel fehlte es an Gottvertrauen er legte seine Zuversicht nicht in Gott, sondern in sich selbst und setzte so seine Verheißung aufs Spiel. Christian Wegert spricht in der heuteigen Predigt, darüber was es bedeutet, seine Zuversicht in Gott zu legen.