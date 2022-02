Eine zerrüttete Familie

Folge 1486 26 Minuten

Einige von uns wünschen sich in ihrer Familie vielleicht mehr Harmonie oder Zuneigung. In dieser Predigt bekommen wir einen Einblick in die Familie Isaaks, der es an Vertrauen mangelte, sowohl zueinander als auch zu Gott. Wie äußerte sich das? Worin genau versagten sie? Kann unser fehlendes Gottvertrauen Gottes Pläne vereiteln? Darüber spricht Pastor Christian Wegert.