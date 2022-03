Tue Gutes (2/2)

Wir sollen gute Werke tun. Sie sollten eine natürliche Folge unseres christlichen Lebens sein. Gelingt uns das als Christen tatsächlich so einfach? Worauf kommt es dabei an? Darüber spricht Pastor Christian Wegert. Der Ausgangstext zu diesem zweiten Teil der Predigt "Tue Gutes" ist in Galater 6,9-10 zu finden.