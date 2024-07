Eine Familie auf der Suche nach Zufriedenheit (1/2)

Eine typische Seifenoper beinhaltet häufig Betrug, gebrochene Herzen, Streit, Liebeskummer und vieles mehr. Doch was in diesen Serien oft überspitzt dargestellt wird, war für die Familie Jakobs traurige Realität. Wie kam es dazu? Welche Auswirkungen hatte das auf die Familie? Was kann uns in ähnlich schwierigen Situationen helfen und Hoffnung schenken?