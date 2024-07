Die erste Osterversammlung (1/2)

Jesus Christus ist auferstanden und er lebt. Daran erinnern sich Christen in aller Welt besonders zu Ostern. Pastor Christian Wegert spricht über die erste Osterversammlung in seiner Predigt. Was kennzeichnete diese? Haben diese Kennzeichen auch Bedeutung für unsere Gottesdienste? Was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre?