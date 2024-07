Juda und Tamar (1/2)

Wir denken, dass ein paar kleine Sünden nicht so schlimm wären. Aber Juda, der Sohn Jakobs, musste lernen, dass selbst kleine Sünden zu größeren führen und schwere Folgen nach sich ziehen können. Mit welchem Fehler es in seinem Leben begann, was folgte und ob es bei einer solchen Sündenspirale Hoffnung auf Wiederherstellung gibt, darüber spricht Pastor Christian Wegert in dieser Predigt.