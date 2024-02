07.02.24

Heute mit Meldungen zu diesen Themen: Papst Franziskus erinnert an Kriege in Ukraine und Nahost; Verletzte Kinder aus Gaza zur Behandlung in Italien; Ordensfrau nimmt Rechtsruck in Thüringen wahr; Renovabis-Pfingstaktion 2024 im Zeichen des Friedens; Kirchenbanken in Köln und Paderborn fusionieren.