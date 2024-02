09.02.24

Heute mit Meldungen zu diesen Themen: Papst Franziskus erzählt in Buch über Benedikt XVI.; DPSG startet Forschungsprojekt zu Missbrauch; Kirche in Polen sammelt erneut Geld für Ukraine-Hilfe; Bauarbeiten ruhen nach Brand im Eichstätter Dom; Päpstliche Kinderklinik bekommt neuen Standort in Rom.