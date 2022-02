08.11.21 Hoffnung, weil ich wichtig bin (Samuel Koch)

Folge 2 59 Minuten

Die beiden Theologen Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric nehmen uns mit auf eine Reise hin zu Jesus Christus und zu Gott. Heute: Bartimäus. "Halt die Klappe! Nerv mich nicht. Hör doch mal auf zu jammern!" Immer wieder solche Sachen zu hören, kann ganz schön niederdrücken. Schnell macht sich da Selbstmitleid breit. "Keiner mag mich. Keiner interessiert sich für mich. Ich bin ganz allein in meiner Not." Doch ist das wirklich so? Ist da niemand? Oder könnte es nicht auch sein, dass da jemand ist, den wir aber nicht sehen können? Und dessen Worte uns zeigen, wie wichtig wir in seinen Augen sind? Gast: Samuel Koch, Musik: Anja Lehmann, Moderation: Johannes Kuhn.