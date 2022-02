09.11.21 Hoffnung, weil ich frei werde (Déborah Rosenkranz)

Folge 3 58 Minuten

Die beiden Theologen Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric nehmen uns mit auf eine Reise hin zu Jesus Christus und zu Gott. Heute: Frau am Jakobsbrunnen. Kennen Sie das auch? Da gibt es Menschen, die über Sie lästern und herziehen und Sie versuchen alles, um ihnen aus dem Weg zu gehen? Hauptsache, Sie hören nicht die Stimmen, die Sie so verletzen und enttäuschen? Stellen Sie sich einmal vor, in dem Versuch, allen aus dem Weg zu gehen, begegnen Sie plötzlich jemandem, der so ganz anders ist. Der sich mit Ihnen unterhält – ohne Vorurteile, ohne Verurteilung. Bei dem es gar nicht weh tut, auch über das Thema zu reden, das Sie eigentlich verdrängen möchten. Wie befreiend wäre das, wie ermutigend und heilsam! Gast und Musik: Déborah Rosenkranz, Moderation: Johannes Kuhn.