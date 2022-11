Hoffnung, weil ich angenommen bin

Folge 5 58 Minuten

Die beiden Theologen Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric nehmen uns mit auf eine Reise hin zu Jesus Christus und zu Gott. Heute: Schächer am Kreuz. Wie stellen Sie sich Gott vor? Als jemanden, der auf Ihr Leben schaut und mit Adleraugen nach Fehlern sucht? Doch diese Vorstellung von Gott könnte nicht weiter von der Wirklichkeit entfernt sein. Es ist genau umgekehrt. Gott sieht, was wir tun und sagt: "Ich habe gesehen, dass da was schiefgelaufen ist. Ich würde dich gern entlasten und dir eine zweite Chance geben. Möchtest du mit mir darüber reden?" Gast: Björn Hirsch, Musik: Lothar und Margarete Kosse, Moderation: Johannes Kuhn.