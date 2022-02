12.11.21 Hoffnung, weil ich ewig leben darf (Renate Beßler, Chris Lass)

Folge 6 58 Minuten

Die beiden Theologen Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric nehmen uns mit auf eine Reise hin zu Jesus Christus und zu Gott. Heute: Lazarus. "Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Bruder es nicht geschafft hat. Er ist tot!" Was für ein Schlag ins Gesicht. Tot! Aus und vorbei! Endgültig! Jeder, der schon einmal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, was diese Worte auslösen können. Trauer. Verzweiflung. Wut. Enttäuschung. Doch könnte es sein, dass sich in all diesen Gefühlen auch die Hoffnung einen Weg bahnt? Was ist, wenn "tot" nicht wirklich tot ist? Und wenn es ein Leben nach diesem gibt? Gast: Renate Beßler, Musik: Chris Lass, Moderation: Johannes Kuhn.