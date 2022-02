13.11.21 Hoffnung, weil ich erwartet werde (Bernd Gombert, Sebastian Cuthbert)

Folge 7 58 Minuten

Die beiden Theologen Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric nehmen uns mit auf eine Reise hin zu Jesus Christus und zu Gott. Heute: Verlorener Sohn. Können Sie sich an eine Begebenheit erinnern, in der Sie mal so richtig erlebt haben, dass Sie trotz Ihrer Fehler und Schwächen angenommen wurden? Dass Ihnen vergeben wurde, obwohl Sie es wirklich zu weit getrieben und jemanden tief verletzt haben? Dass Sie mit offenen Armen empfangen wurden, obwohl Sie im Streit abgehauen waren? Stellen Sie sich einmal vor, es gibt da jemanden, der sehnlichst darauf wartet, dass er Sie mit Liebe und Vergebung überschütten kann. Der jeden Tag nach Ihnen Ausschau hält. Würden Sie dann gern nach Hause kommen? Gast: Bernd Gombert, Musik: Sebastian Cuthbert, Moderation: Johannes Kuhn.