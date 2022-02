Zweifle deine Zweifel an

Folge 4469 26 Minuten

Schleichen sich auch ab und an Zweifel in Ihre Gedanken? Es ist wichtig, dass wir die Bibel, Gottes Wort, als Verteidigung nutzen, wenn sich Angst und Zweifel in unseren Gedanken ausbreiten wollen. Joyce Meyer erklärt Ihnen heute, wie einfach es sein kann, negative Gedanken zu vertreiben.