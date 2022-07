In Jesus Fußspuren: Lebe in der Liebe

Folge 4570 26 Minuten

Jesus hat uns vorgelebt, wie man bedingungslos liebt und wie wenig es ihm auf Religiosität ankommt. Wie wir in seinen Fußspuren unterwegs sein und in der Liebe leben können - auch wenn das oftmals unsere eigenen Pläne durchkreuzt - zeigt Joyce Meyer in dieser Predigt