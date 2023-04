Edle Gesinnung: Mach Gott eine Freude und sei großzügig

Folge 4771 26 Minuten

Wer großzügig gibt, erfreut Gottes Herz. Mehr noch: Er ist Gott in seinem Wesen ähnlich, denn Gott gibt gerne und reichlich. Doch nicht immer fällt es uns leicht, das, was wir haben, mit anderen zu teilen. Woran liegt das und was können wir tun, um in diesem Bereich zu wachsen? Freuen Sie sich auf Joyce Meyers Sendung und entdecken Sie, was Gott denen verheißt, die sich für einen großzügigen Lebensstil entscheiden.