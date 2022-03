1 Million Bibeln für China

Folge 63 24 Minuten

„Sie bekommen 18 Schüsseln Reis und 9 Schüsseln Suppe.“ Das war der Code für das Projekt Perle: Am 18. Juni um 9 Uhr abends würden sie in China anlegen - mit 1 Million Bibeln an Bord. Paul Estabrooks erzählt, wie ein lang geplantes und geheimes Projekt endlich durchgeführt wurde - und wie abhängig das Team von Gottes Gnade war.