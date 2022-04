Auf Verfolgung vorbereiten

Folge 69 24 Minuten

„Hat dein Feind jemals deine Frau und deine Kinder getötet?“ - Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen es um Vergebung geht. Doch wenn verfolgte Christen in lebensbedrohliche oder herzzerreißende Situationen geraten, wird aus Theorie Praxis. Besonders, wenn sie unvorbereitet hineingeraten. Paul Estabrooks erzählt von den Anfängen der „Fest stehen im Sturm“-Seminare, in denen Christen in Ländern, in denen Verfolgung herrscht, auf diese vorbereitet werden.