Pastor Mario aus Kolumbien: Mit Jesus zwischen den Bandenkriegen der Guerillakämpfer

Folge 87 24 Minuten

Mario steht am Grab seiner Tochter, sie wurde Opfer eines Bandenkrieges. Trotzdem predigt er die Botschaft von Christus, für ihn der einzige Weg zum Frieden. Der ehemalige Drogendealer sieht wie seine Landsleute leiden, zerrieben in den Auseinandersetzungen der Guerillagruppen. Auch die Christen werden bedroht, bis in ihre Gottesdienste.