Neuanfang in Oberfranken

Folge 963 28 Minuten

Wenn eine Pfarrstelle vakant ist, ist es mittlerweile nicht mehr selbstverständlich, dass sie auch schnell wieder besetzt wird. So auch in Schwarzach im Landkreis Kulmbach. Bewerbungen auf die evangelische Pfarrstelle gab es keine. Im Internet ist ein engagiertes Gemeindemitglied auf die Suche gegangen - fündig wurde es in Brasilien. Außerdem berichtet Kirche in Bayern u. a. über Markgrafenkirchen im Kirchenkreis Bayreuth, die sich dank 360 Grad-Technik online erkunden lassen und die Ergebnisse der Versammlung des Synodalen Weges in Frankfurt.