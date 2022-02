Ahnenforschung online: Kirchenbücher digitalisiert

Folge 964 28 Minuten

Kirchenbücher aus 93 Pfarreien des Bistums Eichstätt sind jetzt im Internet einsehbar. Das Diözesanarchiv hat alte Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher digitalisiert und auf der Plattform matricula-online.eu veröffentlicht. Das erleichtert die Arbeit von Ahnenforschern und Menschen, die nach ihren familiären Wurzeln suchen. Außerdem im ökumenischen Magazin: Faszination Sterne: Sie bieten die eindrucksvolle Kulisse für romantische Abende, leiten den Menschen seit Jahrtausenden den Weg und bleiben doch immer noch rätselhaft. Mitten in München sind Sterne, aber auch Planeten durch die Teleskope der Volkssternwarte zu sehen. Nur etwas Glück mit dem Wetter und saubere Stadtluft sind notwendig. KIRCHE IN BAYERN blickt in dieser Ausgabe in den Himmel.