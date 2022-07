Endlich Endzeit: Endzeit?! - Was bedeutet das für mich?

Folge 116 26 Minuten

Befinden sich die Menschen gerade in der Endzeit? Und was bedeutet das für die Freiheit? Was ist wahre Freiheit überhaupt? Tobias Teichen geht der Frage nach, wie die Bibel Endzeit definiert, schaut sich aktuelle Entwicklungen an und ob und wie man in Freiheit leben kann. Gibt es klare Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt? Wie leben wir einen Lifestyle, der uns biblisch gesehen auf seine Wiederkunft vorbereitet?