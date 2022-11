Pimp my Faith - with the Holy Spirit: Erlebe den Heiligen Geist in deinem Alltag

Staffel 1 Folge 120 26 Minuten

Der Heilige Geist kann dem Glaubensleben einen richtigen Schub geben, ihn so zu sagen von einem alten Trabi in einen roten Ferrari verwandeln. Außerdem kann sich unser Umfeld verändern, wenn wir mit dem Heiligen Geist kooperieren. Wie das gehen kann, verrät diese Predigt.