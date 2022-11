Scheitern tut weh!

Staffel 1 Folge 354 40 Minuten

Scheitern tut weh! Matthias Mäder weiß, was es heißt, zu scheitern. Seine erste Ehe ist gescheitert. Obwohl sich zunächst alles gut angefühlt hat. Er hatte seine Traumfrau gefunden! Um so härter war der Fall. Was er erlebt hat, was ihm geholfen hat, darüber spricht er offen und ehrlich im Gottesdienst. Pfarrer Heiko Bräuning hat sich in Sachen Scheitern auf biblische Suche gemacht, und bedeutungsvolle und sehr zuversichtliche und tröstende Entdeckungen gemacht!