Folge 1 21 Minuten

"Ich habe geglaubt, ich habe gelebt ich habe gepredigt, das wars, Amen", so beschreibt Theo Lehmann sein Leben. Trotz der Tatsache, dass er in einem Pfarrhaus aufwuchs, entschied er sich bewusst für ein Leben mit Jesus. Als Pfarrer beeinflusste er viele Menschen und führte ien bewegtes Leben in der DDR.