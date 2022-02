Wilhelm Buntz ... über die lebensverändernde Kraft Gottes

Folge 2 53 Minuten

Helmele, Blut-Willi oder auch Bibelraucher - Wilhelm Buntz hat viele Namen bekommen, die meisten negativ. "Es ist manchmal seltsam, welche Wege der lebendige Gott mit dem Einzelnen geht. Es gibt manche, die haben ein ganz schönes normales Leben. Andere wiederum bei denen knallt's von Anfang an," sagt Buntz. Wie er in der Arrestzelle in völliger Isolation anfängt mit Gott zu reden und wie er den bedeutendsten Titel seines Lebens erlangt hat "Königskind", das erzählt er in dieser Sendung…