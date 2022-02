Afrika helfen - eine unmögliche Aufgabe?

Folge 16 23 Minuten

Der österreichische Journalist und Radiomoderator Kurt Arbeiter war als Berufsoffizier des österreichischen Bundesheeres an friedenserhaltenden Einsätzen der Europäischen Union in Afrika beteiligt: in der Demokratischen Republik Kongo, dem Tschad, der Zentralafrikanischen Republik und Somalia. Er spricht über seine persönlichen Einblicke in diese gefährlichen Regionen und darüber, wieso sich effektive Hilfe für Afrika seiner Ansicht nach äußerst schwierig gestaltet. Die Sendung gibt Einblicke in afrikanische Mentalitäten, thematisiert Missverständnisse westlicher Entwicklungshelfer und versucht, Wege für eine wirksamere Entwicklungshilfe aufzuzeigen.