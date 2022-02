Compassion Filmgottesdienst: Gott ist da

48 Minuten

Gibt es Gott? Ist er wirklich da? Wenn Menschen über diese Frage nachdenken, geraten sie oft an ihre Grenzen - und manchmal auch aneinander. Viele haben aber Erfahrungen gemacht, die sie Gott zuschreiben: manchmal in Lebenskrisen, manchmal mitten im Alltag. Selbst Menschen, die in Armut, Dunkelheit und Gewalt leben, haben oft einen unerschütterlichen Glauben an Gottes Nähe und Güte. Zu diesem Thema predigt der bekannte Theologe, Liedermacher und langjährige Sprecher beim "Wort zum Sonntag" Peter Strauch. Mit Musik von Lars Peter und Anja Lehmann. Moderation: Dr. Torsten Krey.