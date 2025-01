Das letzte Adiós

Nach dem Angriff auf das Feldlazarett kommen Fidel und die anderen mit vielen geretteten Soldaten zurück, aber auch mit einigen Toten - darunter eine Krankenschwester. Magdalena hat alle Hände voll zu tun, als Daniel in Melilla auftaucht, der sagt, er hätte ihren Brief gar nicht erhalten. Nun steht sie zwischen Larbi und ihrem Verlobten. Pilar begegnet Alejandro erneut, doch diesmal ist er schon wieder in einer anderen Rolle unterwegs. Das tut dem Knistern zwischen ihnen aber keinen Abbruch - was Luis rasend macht.