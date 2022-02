Die Wahrheit vor Augen

Staffel 1 Folge 11 1 Stunde 14 Minuten

Magdalena ist in Madrid angekommen, doch sie kann sich nicht mehr so recht an ihr altes Leben gewöhnen. Und wie soll sie ihrer Mutter beibringen, dass sie Daniel doch nicht heiraten will? Auch für Julia ist nichts mehr wie vorher, denn ihre Gefühle zu Andres und Fidel zerreißen sie. Andres verbeißt sich so sehr in seine Nachforschungen wegen Unstimmigkeiten in der Buchhaltung des Krankenhauses, dass es ihn seinen Job kosten könnte. Susanna leitet alles für die Hochzeit in die Wege und währenddessen wird Melilla von den Rebellen beschossen…