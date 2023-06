Glory - Eine ungezähmte Freundschaft

Stadtmädchen Sarah Emerson ist verwöhnt und gerät ständig in Schwierigkeiten. Als es in der Schule wieder einmal Ärger gibt, schicken ihre Eltern sie auf eine einsam gelegene Pferdefarm. Für Sarah ein absoluter Alptraum. Was als verzweifelte Erziehungsmaßnahme ihrer Eltern beginnt, entwickelt sich aber für Sarah zu einer unerwarteten Erfahrung. Denn sie freundet sich mit dem als unzähmbar geltenden Hengst Glory an. Ihre abweisende Fassade beginnt zu bröckeln. Doch Glory wurde verkauft und soll schon bald abgeholt werden ...