Folge 973 28 Minuten

Mit Meldungen zu diesen Themen: Erster Georgi-Ritt in Effeltrich seit der Pandemie, Erwachsenentaufe an Ostern, Minimalismus-Challenge: Ausmisten in der Fastenzeit, neue Technologien im Seniorenheim, Ehevorbereitungskurs im Hochseilgarten, modernes Kirchenleben.