Eliyah Havemann

Folge 201 19 Minuten

Während seiner Kindheit hat Eliyah Havemann nie das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Ein Heimatgefühl erlebt er erst während Aufenthalten in Israel. Havemann entscheidet sich daher gemeinsam mit seiner Frau, dorthin auszuwandern, oder wie er sagt: "einzuwandern". Um in Israel ganz und gar dazuzugehören, beschließt er, zum Judentum zu konvertieren. Besonders auf Reisen erlebt Havemann den Zusammenhalt, den ihm das Judentum bietet. Die Situation von Juden in Deutschland macht Havemann Sorgen. Seine Kinder möchte er vor Antisemitismus bewahren und ist daher froh, in Israel und nicht mehr in Deutschland zu leben.