Johannes 5,10-18

Folge 496 11 Minuten

Jesus heilt am Teich Betesda am Sabbat einen Kranken. Geistliche werfen ihm daraufhin den Bruch des Sabbatgebotes vor. Als Jesus sich in seiner Entgegnung auf Gott als seinen Vater beruft, ist dies für die führenden Geistlichen eine Gotteslästerung, die sie in ihrem Entschluss bestärkt, Jesus zu töten. Ulrich Parzany liest die Bibelverse Johannes 5, 1-9 und legt sie aus.