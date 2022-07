Johannes 6,1-15

Folge 501 11 Minuten

Jesus lässt sich auf einem Berg am See Genezareth in Galiläa nieder und speist die versammelten Menschen, die ihm hierhin gefolgt sind: Von fünf Broten und zwei Fischen werden 5000 Männer satt, noch zwölf Körbe mit Brotbrocken bleiben übrig. Doch im Anschluss an dieses Wunder entzieht sich Jesus dem Volk. Ulrich Parzany liest die Bibelverse Johannes 6,1-15 und legt sie aus.