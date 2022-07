Johannes 6,16-21

Folge 502 11 Minuten

Nach dem Speisungswunder am See Genezareth zieht sich Jesus allein zurück, seine Jünger machen sich ohne ihn mit dem Boot auf den Weg nach Kapernaum. In der Dunkelheit kommt heftiger Wind auf. Sie sind schon eine Stunde unterwegs, als sie Jesus über den See auf das Boot zukommen sehen. Ulrich Parzany geht in seiner Auslegung der Bibelstelle Johannes 6,16-21 unter anderem darauf ein, warum Jesus den Jüngern in dieser Situation fremd ist.