Johannes 6,60-65

Folge 507 11 Minuten

Jesus hat ein starkes Angebot gemacht: Ich bin das Brot des Lebens. Als die Leute fragen, was das in der Wirklichkeit bedeutet, weist er auf sein Sterben am Kreuz hin. Ulrich Parzany liest Johannes 6,60-65 und legt diese Bibelverse aus.