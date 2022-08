Johannes 6,66-71

Folge 508 11 Minuten

Viele derer, die sich Jesus zunächst angeschlossen hatten, verließen ihn nach seiner Predigt in Kapernaum, weil sie Anstoß an seinen Worten nahmen. Und so fragte Jesus auch seine zwölf Jünger, ob sie ebenfalls gehen wollten. Warum sie blieben und was Christen heute daraus lernen können, darüber spricht Ulrich Parzany in seiner Auslegung der Bibelverse Johannes 6,66-71.