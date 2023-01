Johannes 11,1-16

Folge 528 11 Minuten

Jesus kündigt an, dass Lazarus zur Verherrlichung Gottes von den Toten auferweckt werden soll. Ulrich Parzany erklärt, was der Begriff "Herrlichkeit Gottes" bedeutet und in welchem speziellen Kontext er in der Bibel benutzt wird.