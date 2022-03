Und dann bin ich gesprungen! 21 Meter in die Tiefe

Folge 103 40 Minuten

Mit 9 Jahren fing Detlev an zu trinken, um sein Elternhaus besser ertragen zu können. Schon früh hatte er den Betrug gegenüber und anderen perfektioniert. Innerhalb seines Lebens versuchte er sich vielmal das Leben zu nehmen, einmal stand er auf dem Balkon und sprang aus dem siebten Stock, 21 Meter in die tiefe. Was ihn dazu brachte und wie sein Leben davor und danach aussah, erzählt er im Gespräch mit Thomas Meyerhöfer.