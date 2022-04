AUF KEINEN FALL! Mich hat "fromm sein" abgestoßen

Folge 109 40 Minuten

Sonja wuchs in einem christlichen Haushalt auf. Jeden Sonntag ging sie mit zum Gottesdienst, war Teil der Kinder- und Jugendgruppen und hatte dort ihren Freundeskreis. Doch mit 18 entschied sie sich aus verschiedenen Gründen, Gott und ihrer Gemeinde abzusagen. Ihr Wunsch nach Gerechtigkeit führte sie zu Zeiten der Flüchtlingskrise nach Griechenland, wo sie sich in Lagern und bei der Seenotrettung einsetzte. Doch irgendwann merkte sie, dass Humanismus allein nicht reicht. Was sie auf ihrem Weg alles erlebt hat und warum sie heute wieder Jesus nachfolgt erzählt sie Thomas Meyerhöfer in einem anregenden Gespräch.