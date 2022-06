Mariam Claren

Folge 202 19 Minuten

Über ein Jahr sitzt die Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi bereits im bekanntesten Gefängnis des Irans, dem Evin-Gefängnis - berüchtigt für Massenhinrichtung, Folter und sexuelle Übergriffe. Ihr Urteil lautet 10 Jahre und 8 Monate Haft wegen Führung einer illegalen Organisation und Propaganda gegen den Staat. Laut Martin Lessenthin ist dies "ein Horrorurteil für eine 66-Jährige, die sich in Wirklichkeit nichts hat zu Schulden kommen lassen." Hier in Deutschland kämpft Mariam Claren tagtäglich für ihre Mutter. Dazu nutzt sie soziale Medien mit dem Hashtag #freenahid und trat mit verschiedenen gemeinnützigen Organisationen in Kontakt. "Ich war bis vor einem Jahr eine ganz normale Frau, mittlerweile würde ich mich als politische Aktivistin bezeichnen. Ich glaube, meine Mutter könnte nicht stolzer auf mich sein." Sie steht im täglichen Austausch mit dem Auswärtigen Amt und versucht, alles für die Freiheit ihrer Mutter zu tun. Martin Lessenthin ist mit der Situation im Iran vertraut und nicht überrascht, dass die deutsche Staatsbürgerschaft Taghavi nicht schützt. Im Gegenteil: "Im Iran kann jeder Mann und jede Frau jederzeit verhaftet werden." DoppelstaatlerInnen werden als Druckmittel gegenüber dem anderen Land genutzt. So könnte es sein, dass die Freilassung von Nahid Taghavi an Forderungen gegenüber Deutschland geknüpft würde. "Es findet eine Geiselnahme statt, um damit Deutschland unter Druck zu setzen." Trotz der schlimmen Bedingungen ist Mariam Claren hoffnungsvoll, denn ihre Mutter tröstete sie: "lediglich ihr Körper sei im Gefängnis, ihre Gedanken seien frei."