Nigerias Kirche: Verfolgt und lebendig

Folge 18 26 Minuten

Bürgerkriegsartige Zustände fordern in Nigeria jeden Monat Dutzende Todesopfer. Bereits seit Jahren sind Überfälle von Islamisten und Banditen an der Tagesordnung. Der Staat scheint dagegen machtlos zu sein, obwohl das Land reich an Rohstoffen ist und sich damit eigentlich Sicherheit für alle Bürger leisten könnte. Doch ein Hoffnungsschimmer ist die Kirche: Sie wächst unaufhörlich im bevölkerungsreichsten Land Afrikas. Welchen Beitrag die Christen zum Ausweg aus der Krise leisten können, beschreibt der Gründungsdirektor des "Katholischen Instituts für Entwicklung, Gerechtigkeit, Friede und Caritas" in Nigeria, Msgr. Professor Dr. Obiora Ike. Moderation: André Stiefenhofer.