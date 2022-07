Von der Vergangenheit überrollt

Folge 121 40 Minuten

Joy wächst als Tochter zweier nordamerikanischer Missionare in Sao Paulo, Brasilien auf. In ihrer Kindheit fehlt ihr die Zuneigung ihrer beschäftigten Eltern - diese sucht sie dann in ihrer Jugend bei Männern. Schnell wird sie zur regelrechten Herzensbrecherin und spielt mit der Liebe ihrer Interessenten. Ein Gespräch mit ihrer Mutter bringt sie dazu, sich wieder Jesus zuzuwenden und von da an lebt ein Leben mit Gott und lernt bald ihren Ehemann kennen. Viele Jahre später holt sie jedoch ganz unerwartet ihre Vergangenheit ein. Sie berichtet davon, wie sie mit diesen Kämpfen umgegangen ist.