1 Stunde 40 Minuten

Dieser ruhige stimmungsvolle Spielfilm lässt Sie in das Leben von blinden Menschen und ihren Herausforderungen im Alltag eintauchen: Der blinde Lehrer Ian (Edward Hogg) möchte in einem Institut in Lissabon seinen neuen Schülern zu mehr Freiheit verhelfen. Er übt mit ihnen, sich mit dem Hörsinn und mit Klicklauten in der Umgebung ohne Stock fortzubewegen. Aber nicht alle sind mit seinen Methoden einverstanden: besonders ein Schüler ist skeptisch und misstraut ihm. Und dann ist da noch Eva (Alexandra Maria Lara), eine junge Frau, die sich nicht aus ihrem Zimmer heraustraut... Ein bewegender Film mit überzeugenden Schauspielern.