Cinderella - Ein Liebesmärchen in Rom

1 Stunde 43 Minuten

Auf einem Maskenball lernt der reiche Sebastian eine wunderschöne Frau kennen und verliebt sich unsterblich in sie. Doch sie verschwindet in die Nacht, bevor er ihren Namen erfahren kann. Sebastian macht sich auf die Suche nach der Unbekannten, nicht ahnend, dass er sie bereits seit seiner Jugend kennt und sie ganz in seiner Nähe wohnt: Es ist Aurora, die verwaiste und verarmte Tochter aus der Villa nebenan. Die beiden begegnen sich aber immer wieder im malerischen Rom und es entwickelt sich eine Freundschaft zwischen ihnen. Sebastian entdeckt nach einigen Verirrungen seine Liebe zu Aurora, ohne zu ahnen, dass sie die geheimnisvolle Frau vom Maskenball ist. Eine Aschenputtel-Variante, die im Rom der 50er Jahre spielt.