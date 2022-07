Carlo Riva

Folge 203 19 Minuten

Moderator Julian Sengelmann ist diesmal mit Carlo Riva unterwegs zu den Orten, die für Riva in seiner aktiven Zeit als Mitglied in einem Biker-Club wichtig waren. Seit seiner Jugend begeistert sich Carlo Riva für Motorräder. Durch diese Leidenschaft schließt er auch Bekanntschaft mit Mitgliedern aus Biker-Clubs. Der Kontakt wird enger und er wird Mitglied in einem Biker-Club, später sogar deren Präsident. Was als harmlose Motorradleidenschaft anfing, wird schnell kriminell: Es kam zu Bandenkriegen, Schlägereien und sogar zu Toten. Schon vor seiner Zeit als Biker war Carlo Riva Christ. Anfangs versuchte er, seine Freunde im Club von Jesus zu überzeugen, doch er geriet immer weiter in die kriminelle Bandenstruktur hinein, bis er selbst gewalttätig wird. Auch als Riva wegen schwerer Körperverletzung auf Bewährung verurteilt wird, gelingt ihm der Austritt noch nicht, erst als er selbst dem Tode nur knapp entkommt, entscheidet er sich, einen Schlussstrich zu ziehen und sein Leben im Biker-Club hinter sich zu lassen. Heute liegt dies alles viele Jahre hinter Riva und mittlerweile sitzt er im Stadtrat von Worms. Anfangs war er selbst darüber verwundert. Aber die Menschen erklären ihm dann wieso: Weil wir sehen, wie furchtlos du mit manchen Situationen umgehst, gerade in sozialen Brennpunkten, mit Menschen, die am sozialen Tellerrand runtergefallen sind. Dafür setzt du dich ein und dafür wollen wir dich. Auch der Glaube hat wieder einen Platz in seinem Leben: "Mein Auftrag heute ist ganz klar definiert: Gott hat mich berufen. Ich bin für ihn unterwegs und predige."